Haberler

Karabük'te kar yağışı nedeniyle mandıranın çatısı çöktü

Karabük'te kar yağışı nedeniyle mandıranın çatısı çöktü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle bir mandıranın çatısı çökerken, 2 traktör ve tarım ekipmanları zarar gördü. Kentin yüksek kesimlerinde hayat olumsuz etkilendi.

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle mandıranın çatısı çöktü, 2 traktör ve tarım ekipmanları zarar gördü.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Merkeze bağlı Saitler köyünde Murat Uysal'ın kiraladığı mandıranın çatısı, üzerinde biriken karın ağırlığını taşıyamayarak çöktü.

Çökme sırasında mandırada bulunan 2 traktör ve tarım aletlerinde hasar oluştu, bir miktar buğday da kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir

Tepki çeken kararda geri adım sinyali: Yeni değerlendirme yapılabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Volkan Demirel'den Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi

Volkan'dan Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi
Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de

Süper Lig devinde mutlu son! Maaşı da belli bonservisi de
4 yıldız oyuncu da kadroya eklenmedi! Galatasaray'ın Fethiyespor maçı kafilesi belli oldu

İşte kamp kadrosu! 4 yıldız oyuncu da Fethiye'ye götürülmedi
İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

İsmi birçok takımla anılıyordu! Farioli 2 yıllık imzayı attı
Volkan Demirel'den Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi

Volkan'dan Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
28 yaşındaki Esra boğularak öldürüldü, şüphelileri duyan şaşırıyor

28 yaşındaki Esra boğularak öldürüldü, şüphelileri duyan şaşırıyor