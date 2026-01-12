Karabük'te kar yağışı nedeniyle mandıranın çatısı çöktü

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle mandıranın çatısı çöktü, 2 traktör ve tarım ekipmanları zarar gördü.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Merkeze bağlı Saitler köyünde Murat Uysal'ın kiraladığı mandıranın çatısı, üzerinde biriken karın ağırlığını taşıyamayarak çöktü.

Çökme sırasında mandırada bulunan 2 traktör ve tarım aletlerinde hasar oluştu, bir miktar buğday da kullanılamaz hale geldi.