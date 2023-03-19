Karabük'te evin bacasından çatıya sıçrayan yangın hasara yol açtı
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Karabük'ün Eflani ilçesinde iki katlı evin bacasında çıkan ve çatıya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük'ün Eflani ilçesinde iki katlı evin bacasında çıkan ve çatıya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Göller köyü Çukurca Mahallesi'nde Zeki Y'ye ait iki katlı evin bacasında başlayan yangın, çatıya sıçradı.
Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.
Eflani Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Güncel