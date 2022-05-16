Karabük'te esnafa zarf içerisinde &quot;siftah parası&quot; bırakıldı - Haberler

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Karabük'te esnafa zarf içerisinde "siftah parası" bırakıldı

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te esnafa zarf içerisinde 'siftah parası' bırakıldı

Karabük'te kimliği belirsiz kişi veya kişilerce esnafa içinde para bulunan zarflarla siftah parası dağıtıldı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te kimliği belirsiz kişi veya kişilerce esnafa içinde para bulunan zarflarla siftah parası dağıtıldı.

Bayır Mahallesi'nde sabah iş yerlerini açan yaklaşık 100 esnaf, dükkanlarında içinde 5 lira ve "Siftahı benden bereketi Allah'tan olsun. Hayırlı işler." yazılı notun yer aldığı zarf buldu.

Esnaf Erkan Uysal, AA muhabirine, memnun olduklarını belirterek, "Miktarı önemli değil, kişinin yüreğindeki büyüklük önemli. Allah razı olsun, güzel düşünmüş. Sabah siftahımızı almış olduk. Hayırsever bir kişi yapmış, kim olduğu belli değil. Çarşıdaki birçok esnafa dağıtmış." dedi.

Recep Şahin de zarfı görünce şaşırdığını belirterek, siftah parası bırakan kişiye teşekkür etti.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Karabük, Mevla, Esnaf, Güncel, Haberler

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