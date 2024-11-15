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Karabük İl Genel Meclisi Bütçe Görüşmelerine Devam Edildi

Karabük İl Genel Meclisi Bütçe Görüşmelerine Devam Edildi
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Karabük İl Genel Meclisi, 2024 yılı bütçe görüşmelerinin 15. oturumunu gerçekleştirdi. Emniyet Müdürü Hasan Ali Köse, emniyetin çalışmaları hakkında bilgi verirken, Meclis Başkanı Ahmet Sözen, emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Karabük İl Genel Meclisi bütçe görüşmelerine 15. oturumla devam edildi.

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda yapılan görüşmelerde, İl Emniyet Müdürü Hasan Ali Köse, emniyetin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sözen, toplantıda yaptığı konuşmada, "İlimizde vatandaşlarımızın güven içinde yaşaması için gece gündüz çalışan, başarılı operasyonlar yürüten emniyet teşkilatına İl Genel Meclisimiz adına teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Görüşmeler, Su Kanal Hizmetleri Müdürü Abdullah Hüsam'ın 2024 yılı harcamaları, 2025 yılı bütçe talepleri ve yaptıkları çalışmalar hakkında yaptığı sunum ile son buldu.

Kaynak: AA / Ahmet Anıl Özler - Güncel
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