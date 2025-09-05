Karabük Heyeti Ulaştırma ve Çevre Bakanlarını Ziyaret Etti

Ak Parti Karabük milletvekilleri, belediye başkanı ve teşkilat üyelerinden oluşan heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, AK Parti Karabük Milletvekilli Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen'den oluşan heyetin, ilk önce Bakan Uraloğlu'nu ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyarette, Karabük'ün ulaşım altyapısına yönelik devam eden ve planlanan projelerin ele alındığı aktarılan açıklamada, Gar Sahası Projesi ile bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak Lojistik Merkezi'nin kurulması ve diğer ulaştırma konularına yönelik çalışmaların görüşüldüğü ifade edildi.

Daha sonra heyetin Bakan Kurum tarafından kabul edildiği anlatılan açıklamada, Karabük'ün ulaşım ağının güçlendirilmesi, demiryolu ve karayolu yatırımlarının hızlandırılması, lojistik merkezinin kurulması gibi konularda istişarelerde bulunulduğu kaydedildi.