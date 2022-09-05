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Karabük haber: Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

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Karabük haber: Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Karabük haberi: Karabük'te düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Karabük'te düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Eskipazar ilçesi Arslanlar köyü yolunda bir aracı durdurdu.

Araçta ve içindeki B.Ş. (18), S.S. (22) ve T.E'nin (30) üzerinde yapılan aramada, içerisinde uyuşturucu ve sarı renkli sıvı bulunan şişe, "payp" olarak bilinen 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Karabük-Bartın kara yolu Safranbolu ilçesi Nebioğlu köyü yakınlarında ise F.T. (26) ve R.D'nin (40) içinde bulunduğu araçta arama yapan ekipler 168 gram esrar buldu.

Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminalinde durdurulan M.A'nın (27) üzerinde yapılan aramada ise 8 gram metamfetamin ve 9 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel

Eskipazar Karabük Güncel Haberler

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