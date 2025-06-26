Karabük Belediyesi Ulaşım Altyapısını Yeniliyor

Karabük Belediyesi Ulaşım Altyapısını Yeniliyor
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Karabük Belediyesi, yıpranan yolları yeniden hizmete kazandırmak için mahallelerde sıcak asfalt uygulamaları başlattı. 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'nde sürdürülen çalışmalarla, ulaşım altyapısı uzun vadeli hale getiriliyor. Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yapılan çalışmaların kalıcı çözümler içerdiğini vurguladı.

Karabük Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü ulaşım altyapısı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahallelerde planlanan sıcak asfalt uygulamalarıyla, yıpranan ve sürüş güvenliği açısından risk taşıyan yollar yeniden hizmete kazandırılıyor.

Bu kapsamda 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'nde çalışmalar başlatıldı.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 4 yama ekibi, bir serim ekibi, bir baca yükseltme ekibi ve toplam 60 kişilik personel bölgede mesai yürütüyor.

Ekipler, mahallede sıcak asfalt serimi, yol onarımı ve bağlantı noktalarında gerekli düzenlemeleri eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor.

Yıpranmış yol yüzeylerinin sıcak asfaltla kaplanmasıyla hem araç trafiğinde konfor sağlanıyor hem de mahalle içi ulaşım altyapısı uzun vadeli hale getiriliyor. Asfalt uygulamalarının yanı sıra kaldırım, aydınlatma ve çevresel düzenlemeler de sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, asfalt çalışmalarının yalnızca geçici onarımlar değil, kalıcı ve planlı çözümler içerdiğini belirtti.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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