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Karabük Belediye Başkanı Denetimlerde Tüketici Haklarını Koruyor

Karabük Belediye Başkanı Denetimlerde Tüketici Haklarını Koruyor
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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, zabıta ekipleriyle birlikte market denetimlerine katılarak raf ve kasa fiyatları arasındaki uyumu, ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrolünü ve hijyen koşullarını inceledi. Çetinkaya, halkın sağlığını ve ekonomik güvenliğini önceliklendiren uygulamalara devam edeceklerini vurguladı.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle market denetimlerine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde raf fiyatları ile kasa fiyatları arasındaki uyum, ürünlerin son kullanma tarihleri ve genel hijyen koşulları incelendi.

Çetinkaya, denetim sırasında hem işletme sahipleriyle hem de alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, halkın sağlığını ve ekonomik güvenliğini önceleyen uygulamalara kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Çetinkaya, fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele etmek ve tüketici haklarını korumak adına sahada olduklarını belirterek, "Belediyemizin zabıta ekipleri bu konuda titiz çalışma yürütüyor. Biz de zaman zaman bu denetimlere eşlik ederek hem süreci yerinde takip ediyor hem de esnafımızla istişare ediyoruz. Vatandaşımızın mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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