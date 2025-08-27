Karabük, 11 Yeni Tema Parkı Projesine Başlıyor

Karabük Belediyesi, 28 mahallede yaklaşık 120 bin kişiye hizmet edecek 11 yeni tema park projesi için çalışmalara başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Ergenekon Mahallesi'nde projeye dahil edilen alanı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Projeler kapsamında modern oyun grupları, salıncaklar, ip tırmanma alanları ve fitness ekipmanlarıyla donatılmış 10 çocuk parkı ve 1 yetişkin spor parkı inşa edilecek.

Ayrıca basketbol, tenis ve voleybol için akrilik zeminli ve sentetik çim sahalar, yürüyüş parkurları ile geniş EPDM zemin kaplamalarıyla güvenlik ve konfor ön planda tutulacak.

Yeni yatırımların yanı sıra mevcut parklarda da kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Bu çerçevede 40 parkta zeminden oyun gruplarına kadar birçok yenileme yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, parkları sadece oyun alanı olarak görmediklerini belirterek, "Aynı zamanda ailelerimizin nefes alacağı, gençlerimizin spor yapabileceği ve tüm hemşehrilerimizin buluşma noktaları olacak yaşam merkezleri inşa ediyoruz. Karabük'ün her mahallesine dokunmaya, çocuklarımız ve gençlerimiz için daha sağlıklı ve güvenli alanlar oluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.