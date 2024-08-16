Karabat: İflas edecek işletmeler ve yoksullaşma artacak

(ANKARA) - Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, İktidarın enflasyon oranını düşürmeye ilişkin çizdiği yol haritası nedeniyle çok sayıda küçük - orta boyutlu işletmenin iflas edeceğini ve yoksullaşmanın artacağını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyesi Özgür Karabat, X hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, dezenflasyon programına yönelik eleştirilerde bulundu. Karabat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dezenflasyon programında ikinci perde: Özelleştirmeler

Köprü geçiş ücretlerine yapılan zam ile hedeflenen ne? 'Programımız çalışıyor, dezenflasyon başladı' dedikleri işin ilk aşamasında halkın yoksullaştırılması, ikinci ayağında da şirketlerin değerinin düşürülmesi, hatta iflas noktasına getirilmesi yatıyor. Şunu asla unutmayın: AKP'nin uyguladığı her siyasi ve ekonomik program bir 'transfer' olmak zorundadır. Siyasi program ile kadrolaşma ve toplum mühendisliği uygular. Ekonomi programı ile de mutlaka servet transferi gerçekleştirir. Maalesef yüzlerce KOBİ'nin iflas edeceğini göreceğiz. Bazı büyük şirketler de büyük sıkıntılar çekecek ve bunlar 3 kuruş paraya birilerine satılmak istenecek.

Bunlara kamunun elinde kalan son KİT'ler de dahil. Adı konulmamış bir IMF programı ile özelleştirmeler yapılacak. Uzun süredir dile getirdiğimiz enerji sektöründe TEİAŞ, EÜAŞ'ın satışı halen masada. Yine aynı şekilde kamu bankalarından birisinin de Körfez sermayesine verilmesi planlanıyor. Zaten bir sürü santralini sattıkları EÜAŞ'ın elinde neler kaldı biliyor musunuz? Bazıları şöyle: İstanbul, Bursa doğalgaz çevrim santralleri. Atatürk, Keban, Ilısu barajları, Soma, Afşin Elbistan termik santralleri, çok sayıda maden sahası vs… Sadece EÜAŞ'ın elindeki varlıkların değerinin 50 milyar doları aştığı biliniyor. Bunlar hepimizin, tüm yurttaşların… Özel sektörün de kamunun da şirketleri hepsi birer milli servettir. AKP'nin gizli ajandalarına kurban edilmesine asla izin vermeyiz."