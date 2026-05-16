İzmir'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde durdurulan hafif ticari araçta, portatif ısıtıcıların içine gizlenmiş 7 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik takibe alınan hafif ticari araç, Karabağlar ilçesinde durduruldu.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı