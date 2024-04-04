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Kara ve kızıl akbabalar ile bir kurt doğada yemek yerken görüntülendi

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde havaların ısınmasıyla canlanan doğada, kara ve kızıl akbabalar ile bir kurt yemek yerken görüntülendi.

Türkiye'de kanat açıklığı en büyük kuş olan kara ve kızıl akbabalar, ilçenin Hançerli düzü mevkisinde beslenirken görüldü. Akbabalar karınlarını doyurduktan sonra bölgeden ayrıldı.

Bölgeye gelen bir kurt da akbabalardan kalan bir parçayı alıp götürdü.

Kanat açıklığı 3 metre olan kara ve kızıl akbabalar, günde yaklaşık 500 kilometreyi hiç enerji harcamadan katediyor ve bölgedeki ölmüş hayvanlardan beslenerek doğanın temizlenmesine yardımcı oluyor.

Kaynak: AA / Güncel

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