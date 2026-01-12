Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasında 21 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın nakliye ihalelerinde usulsüzlük yaptığı iddialarıyla 6'sı asker toplam 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Kamu zararının 23 milyon 578 bin 505 lira olduğu tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki nakliye ihalelerinde usulsüzlük yaparak kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 6'sı asker 21 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Askeri Suçları Soruşturma Bürosunca, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığına bağlı Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğünde görevli bazı personelin, hizmet alımı yapılan firma sahipleriyle anlaşarak menfaat temin ettikleri belirlendi.

Kamu zararına neden olacak şekilde 2019-2024 arasında gerçekleşen 18 ihaleye konu hakediş belgelerinde, araç sayıları ve kilometre miktarlarının kasıtlı olarak fazla gösterildiği, bu yolla firmalara yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerinin incelemesi sonucunda, oluşan kamu zararının 23 milyon 578 bin 505 lira olduğu kaydedildi.

Bu kapsamda başsavcılığın talimatıyla, kontrol teşkilatında görev yapan 6 askeri personel ile firma sahibi ve yetkilisi 15 şüpheli, "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlarından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cemil Murat Budak - Güncel
