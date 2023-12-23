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Kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı

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Siirt'in Pervari ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hamile kadın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Siirt'in Pervari ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hamile kadın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Düğüncüler köyünde üçüncü çocuğuna hamile olan Asya Üskan'ın (35) rahatsızlanması üzerine yetkililere haber verildi.

Bölgede 2 gündür etkili olan kar nedeniyle kapanan köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yolu açılan köye ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri Üskan'ı Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Buradaki müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Üskan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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