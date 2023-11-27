Çalışan emekli de 5 bin TL ikramiye alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla beraber, cumhuriyetin 100'üncü yılına özel verilen 5 bin liralık ikramiyeden ilk seferde yararlanamayan çalışan emekliler de yararlanacak.

Geçtiğimiz günlerde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir defaya mahsus 5 bin ikramiye ödemesi yapılmış, çalışan emekli ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler kapsam dışında tutulmuştu. Fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne ihdas maddesi olarak eklenmesi için hazırlanan önerge AK Parti Grubuna gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında, çalışan emeklilere ikramiye çalışması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlanacak.

Yapılan çalışmanın Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemeleri yapılacak. - ANKARA