Kapıkule'de TIR'da 10 bin 400 elektronik sigara ve kaçak eşya ele geçirildi

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda durdurulan TIR'da, 10 bin 400 elektronik sigara ile çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan TIR'ı takibe aldı. Gümrük sahasına gelen TIR, şüphe üzerine X-Ray taramasına sevk edildi. Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilen TIR, detaylı kontrol için araç arama hangarına alındı. Burada yapılan arama ve kontrollerde; TIR'ın dorsesinde yasal yük üzerinde toplam 10 bin 400 elektronik sigara, 720 bin sigara filtresi, 84 oto parçası, 215 kutu vitamin ve kişisel bakım ürünleri ile 2 bin 520 adet ilaç ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber – Kamera: Olgay GÜLER – Umut IŞIK / EDİRNE,

