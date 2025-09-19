Kapaklı Belediyesi Doğal Yaşam Alanı İçin Ruhsat Aldı

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce, Kapaklı Belediyesi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezine doğal yaşam alanı çalışma ruhsatı verdi.

Belediyede düzenlenen programda, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Gökay İnal, ruhsatı Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'e teslim etti.

Çetin, Trakya'da doğal yaşam alanı çalışma ruhsatı alan ilk belediye olduklarını dil getirdi.

-Vali Soytürk'e ziyaret

Tekirdağ Atletizm İl Temsilcisi Barış Tıraşçı, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Tıraşçı ve Soytürk makamda bir süre görüştü.

Tıraşçı, Trakya Ultra Maratonu'na verdiği destekler sebebiyle Vali Soytürk'e teşekkür etti.

Vali Soytürk de ziyareti için Tıraşçı'ya teşekkür etti.

-NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Süleymanpaşa 7. Noteri Fatma Yavuz, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Yavuz'a teşekkür etti.