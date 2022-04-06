KAPADOKYA'DA YER ALTINDA VE BALONDA MASA TENİSİ MAÇI

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, '6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü' nedeniyle sıcak hava balonunda, Kaymaklı Yeraltı Şehri'nde ve Nevşehir Kalesi'nde masa tenisi maçı yapıldı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde düzenlenen etkinliğe; Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) Başkanı Oktay Çimen, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Daire Başkanı Hakan Bebek, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ve çok sayıda masa tenisi gönüllüsü katıldı.

MASA TENİSİ HER YERDE

'Yer altında, yer üstünde, gökyüzünde. Masa tenisi her yerde' temasıyla düzenlenen etkinlik, Güllüdere Vadisi'nde hazırlanan sıcak hava balonu sepetine mini tenis masası yerleştirilmesiyle başladı. Araçlara iple bağlanıp alana sabitlenen ve yerden 10 metre yükselen sıcak hava balonunda Nevşehir Belediye Başkanı Savran, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Daire Başkanı Bebek, TMTF Başkanı Çimen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir ile federasyon yetkilileri masa tenisi oynadı. Ardından Nevşehir Kalesi ve Kaymaklı Yeraltı Şehri'ne geçen protokolle masa tenisi gönüllüleri burada da maç yaptı.

'SESİMİZİ DÜNYAYA DUYURMAK İSTEDİK'

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen, etkinliğe dair açıklamasında, "6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü, tüm dünyada kutlanıyor. Tüm ülkeler bu organizasyonla ilgili çekimler yaparak Dünya Masa Tenisi Federasyonu'na gönderiyorlar. Biz de Türkiye'de bu etkinliği yapmak, aynı zamanda sesimizi dünyaya duyurmak ve Kapadokya bölgesi ile Nevşehir'i tüm dünyaya tanıtmak istedik. Ayrıca masa tenisine ilgiyi çekmek için böyle bir proje geliştirdik. Hem balonda, hem kalede hem de yer altında gösteriler yapıyoruz. Burada masa tenisinin güzelliğini yaşıyoruz. Bu yaptığımız çekimler, umarım dünyada birinciliği kazanır. Dünya Masa Tenisi Federasyonu'nca bir yarışma da düzenleniyor. İnanıyorum ki hem Kapadokya'yı, hem de bu spor dalını tanıtmak için güzel bir organizasyon oldu" diye konuştu.