Kanton Fuarı'nda Rekor Katılım: 157.000 Yabancı Alıcı

GUANGZHOU, 23 Ekim (Xinhua) -- 138. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın (Kanton Fuarı) kaliteli ev ürünlerinin sergilendiği ikinci aşaması perşembe günü Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde başladı.

Organizatörlerin verdiği bilgiye göre, fuarın ilk iki aşaması 222 ülke ve bölgeden 157.000'in üzerinde yabancı alıcıyı ağırlayarak tarihi bir rekor kırdı. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3'lük bir artışa işaret ediyor.

Ev eşyaları, hediyelik eşyalar, dekorasyon ürünleri, inşaat malzemeleri ve mobilyaların yer aldığı ikinci aşamada 10.000'den fazla katılımcı firma yer alıyor.

Uluslararası alıcılar, fuarı küresel ticaret için vazgeçilmez diye nitelendirerek, Çin'in dayanıklı endüstri ve tedarik zincirlerini çalkantılı dönemlerde istikrar sağlayıcı unsurlar olarak tanımladı.

Kanadalı bir alıcı, Çin'in gelişmiş robotik ve otomasyon teknolojisine dikkat çekerken, fuara 20. kez katılan Gürcü bir alıcı ise yüz yüze görüşmelerin önemini vurguladı.

İkinci aşamaya Target ve Kingfisher gibi 145 büyük küresel perakendecinin katılması, Çin'in üretim merkezi rolüne duyulan güvenin güçlü bir göstergesi oldu.

15 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında üç aşamada düzenlenecek olan 138. Kanton Fuarı, 74.600 stant ve 32.000'den fazla katılımcıyla rekor kırdı.