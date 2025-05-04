Kanola Bitkisi Polatlı Ekonomisini Canlandırıyor

Tarlaları sarıya boyayan Kanola bitkisi Polatlı'ya bereket getiriyor

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesindeki çiftçiler, Polatlı ekonomisine katkıda bulunmak için arazilerine bolca Kanola bitkisi ekti.

Kanola bitkisi (Brassica napus), kolza olarak isimlendirilen erüsikasitin ıslah edilerek kullanılan bir bitki türü olmasıyla birlikte Ankara'nın Polatlı ilçesindeki çiftçiler, hem kendi ekonomilerine hem de Polatlı ekonomisine katkı sağlamak amacıyla arazilerinde Kanola bitkisine daha fazla yer ayırmaya başladı. Yağı, bitkisinin aksine zararlı olmadığından insanlar ve çiftlik hayvanları için gıda maddesi olarak kullanılmasıyla çiftçilerin gözdesi olan Kanola, Polatlı'nın ekonomisine de fazlasıyla katkı sağlıyor. Ziraat Mühendisi Kerem Güler ise konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine konuştu.

"Polatlı çiftçisine, Polatlı tarımına katkı sağlıyor"

Kanola bitkisinin ekonomiye katkısının çok daha az maliyetle, çiftçilere çok daha iyi bir kazanç sağladığını vurgulayan Güler, "Çiftçiler son derece memnun. Zaten Polatlı'mızın su problemi çok fazla. Su kaynaklarımız gitgide azalıyor. Sadece Polatlı için değil. Türkiye çapında bu böyle. Tabii bu Polatlı çiftçisine, Polatlı tarımına katkı sağlıyor. En büyük artısı bu diyebiliriz. Bölgemizde büyük çapta bu işi yapan, yıllardan beri tüccarlar var. Ayrıca Polatlı borsamızda Kanola alımı yapılıyor. İhale usulü, buğdayda, arpada olduğu gibi. O yüzden alıcı pazarında bir sıkıntı yok. Türkiye çapında bir açık var ki Kanola en başta yağlık kullanılsa bile onun dışında kozmetik sanayide olsun, biyodüzel, biyoyakıtlarda olsun kullanımı çok yaygın. Alıcı konusunda ve pazar konusunda da bölgemizde şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmadı" dedi.

"İlaçlamaları uygun bir şekilde yapılması, gecikmemesi faydalı olacaktır"

Giderek ekimi artan bir bitki olmakla birlikte kazancının iyi olduğunu belirten Güler, "Biraz toprağımızı gübre anlamında yoran bir bitki. Çiftçilerimizin özellikle Kanola'dan sonra ekeceği mahsullerde biraz gübrelemelerine dikkat etmeleri, biraz da arttırmaları onların faydalarına olacaktır. Doğası gereği de Kanola bitkisi, zararlı böcek dediğimiz böcekleri çok çeken de bir bitki aynı zamanda. Bunun için de gerekli ilaçlamaları uygun, teknik talimatlara uygun bir şekilde çiftçilerimizin yapması, gecikmemesi, zarar görmemeleri açısından faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.