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Kocaeli'de karaya oturan geminin Kefken açıklarındaki bekleyişi sürüyor

Kocaeli'de karaya oturan geminin Kefken açıklarındaki bekleyişi sürüyor
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında geçen yıl karaya oturan Tanzanya bandıralı 'RAPID' adlı kuru yük gemisi, kurtarıldıktan sonra Kefken Adası açıklarında satış işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor. Gemi sahibi gemiyi terk ederken, sigorta şirketi yükümlülüklerini yerine getirerek süreçten çekildi. Satıştan elde edilecek gelirle kamu alacakları ve borçların karşılanması planlanıyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında geçen yıl karaya oturan kuru yük gemisi, kurtarıldıktan sonra çekildiği Kefken Adası açıklarında satış işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Hava muhalefeti nedeniyle Kandıra açıklarında karaya oturduktan sonra 16 Kasım 2025'te Kefken Adası'ndaki güvenli bölgeye çekilen Tanzanya bandıralı 81 metre uzunluğundaki "RAPID" adlı kuru yük gemisinin bekleyişi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, geminin sigorta şirketi hasarlara ilişkin yükümlülüklerini yerine getirerek süreçten çekilirken, gemi sahibi de gemiyi terk etti.

Bunun üzerine Kefken Liman Başkanlığı tarafından geminin geleceğine ilişkin hukuki süreç başlatıldı. Liman başkanlığınca, geminin Tanzanya bandırasını taşıması nedeniyle ilgili ülke makamlarına, geminin satışa çıkarılması ve buradan elde edilecek gelirle kamu alacakları ile borçların karşılanmasına yönelik yazı gönderildi.

Yazıya olumlu yanıt verilmesinin ardından geminin satışına ilişkin işlemler yürütülmeye başlandı. Satışın gerçekleşmesinin ardından elde edilecek gelirle gemiye ilişkin alacakların ve cezaların karşılanması planlanıyor.

Bu arada, Kefken Adası açıklarında bekletilen ve bir bölümü su altında kalan geminin çevre açısından risk oluşturmadığı belirtildi.

Kefken açıklarında geçen yıl 18 Eylül'de "RAPID" adlı Tanzanya bandıralı 81 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinin kıyıya sürüklenmesi üzerine başlatılan çalışmalarda 6'sı Ukrayna, 1'i İran uyruklu 7 kişilik mürettebat helikopterle kurtarılmıştı.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım
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