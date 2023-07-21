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Kandıra'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobildeki Çift Yaralandı

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Barış Nergiz idaresindeki otomobil elektrik direğine çarparak devrildi. Kazada yaralanan sürücü ve eşi Yeliz Nergiz, sağlık ekipleri tarafından Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde elektrik direğine çarparak devrilen otomobildeki çift yaralandı.

Barış Nergiz idaresindeki 54 D 6138 plakalı otomobil, Bağırganlı Mahallesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi.

Yaralanan sürücü ile eşi Yeliz Nergiz, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel

Kocaeli Kandıra Güncel Haberler

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