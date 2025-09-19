Kanada ve Meksika'nın Yeni İşbirliği Dönemi

Kanada Başbakanı Mark Carney, iki günlük resmi Meksika ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile bir araya geldi.

Sheinbaum, mevkidaşı Carney'i başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'ın kapısında resmi törenle karşıladı.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Carney, Kanada ve Meksika arasında ekonomi, uluslararası ilişkiler, finans, çevre, kamu güvenliği ve sağlık alanlarını kapsayan "yeni ve yoğun bir işbirliği dönemine" girdiklerini belirtti.

Kuzey Amerika'nın "dünyanın en rekabetçi bölgesi" olabilmesi açısından ABD-Meksika-Kanada (USMCA) ticaret anlaşmasının başarısına yönelik iyimserliklerini dile getiren Carney, "Bu, ekonomimizin büyümesini sürdürmek için öncelikli sektörlerde daha hızlı sonuçlar sağlayacak daha yakın bir işbirliği anlamına geliyor." dedi.

Carney, Kanada ve Meksika'nın özellikle zorluk ve kriz dönemlerinde birbirlerinin güçlü yönlerini tanıdıklarını vurgulayarak, "Bölgenin rekabet gücünü artıracak düzenlemeler yapabileceğimize dair güvenim tamdır." ifadesini kullandı.

İki lider eylem planı üzerinde anlaşmaya vardı

Sheinbaum ise USMCA'nın 2026'daki revizyonu öncesinde ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik bir "eylem planı" üzerinde anlaştıklarını söyledi.

ABD hükümetiyle USMCA'ya ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirten Sheinbaum, "Sadece umutlu olduğum için değil, aynı zamanda ticaret anlaşmasının başarıya ulaşacağına inandığım için de iyimserim." değerlendirmesinde bulundu.

Sheinbaum, ABD'nin belirlediği tarifeler nedeniyle bazı sorunlar yaşandığını ancak ABD ile yapılan ticaretin önemli bir bölümünün hala gümrük vergilerinden muaf olduğunu kaydetti.

Kanada ile belirlenen eylem planının iki ülke toplumuna da doğrudan fayda sağlayacağına inandığını vurgulayan Sheinbaum, "Bu faydalar arasında daha fazla yatırım fırsatı, kaliteli istihdam, yenilikçilik, sosyal adalet ve refah yer alıyor." ifadesini kullandı.

Meksika basınına göre Carney, iki günlük ziyareti kapsamında Meksikalı ve Kanadalı yatırımcıların olduğu toplantılara katılacak.

