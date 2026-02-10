Kanada Başbakanı Carney, Ontario-Michigan Köprüsü anlaşmazlığını çözmek için Trump'la görüştü

WASHINGTON/NEW Kanada Başbakanı Mark Carney, Ontario eyaleti ile ABD'nin Michigan eyaletini birbirine bağlayan köprü projesinin iki ülke arasındaki işbirliğine katkı sağlayacağını belirtti.

Başkent Ottawa'daki haftalık kabine toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Carney, Kanada ile ABD arasındaki köprü projesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

Carney, "Köprüyü ele aldık. Kanada'nın köprünün yapımı için 4 milyar dolardan fazla harcama yaptığını, mülkiyetin Michigan eyaleti ile Kanada hükümeti arasında paylaşıldığını ve projede Kanada çeliği ile Kanadalı işçilerin yanı sıra ABD çeliği ve ABD'li işçilerin de yer aldığını anlattım." ifadelerini kullandı.

Projenin "iki ülke arasındaki işbirliğinin harika bir örneği" olduğunu vurgulayan Carney, köprünün ticareti, turizmi ve sınır ötesi seyahatleri destekleyeceğini kaydetti.

Carney, köprü projesinin yanı sıra bazı konularda da Trump ile görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, temasın "olumlu" geçtiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki paylaşımında, Kanada'nın ABD'ye uzun yıllardır "haksız" davrandığını öne sürmüş ancak artık sürecin ABD lehine değiştiğini savunmuş ve iki ülke arasında inşa edilen köprü projesine değinmişti.

Trump, söz konusu köprünün hem Kanada hem de ABD tarafının Kanada'ya ait olduğunu öne sürerek, projede "neredeyse hiç ABD menşeli ürün kullanılmadığını" iddia etmişti.

Kanada hükümetinin köprü konusunda ABD'nin çıkarlarını gözetmediğini savunan Trump, paylaşımında, "Şimdi Kanada hükümeti, ABD Başkanı olarak onların Amerika'dan yararlanmasına izin vermemi bekliyor. Peki ABD ne kazanıyor? Kesinlikle hiçbir şey." ifadelerine yer vermişti.

"ABD köprünün en az yarısına sahip olmalı"

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD ile Kanada arasında tartışmaya neden olan köprüye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Leavitt, "Başkan, ABD'nin köprünün en az yarısına sahip olması, köprüden geçenler üzerinde ortak yetkiye sahip olması ve köprünün kullanımından elde edilen ekonomik faydadan pay alması gerektiğine inanıyor." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın bu konudaki tavrını Kanada Başbakanı Carney ile görüşmesinde de net bir şekilde dile getirdiğini vurgulayan Leavitt, "Kanada'nın, Gordie Howe Köprüsü'nden geçenleri kontrol edeceğini ve köprünün her iki tarafındaki arazinin sahibi olduğunu tekrarlamak istiyorum. Bu, Başkan için kabul edilemez bir durumdur." ifadelerini kullandı.