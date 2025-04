Kanada Seçimlerini Liberal Parti Kazandı, Carney Trump'ı Hedef Aldı

- Kanada seçimin galibi iktidardaki Liberal Parti oldu

Başbakan Carney zafer konuşmasında Trump'ı hedef aldı

OTTAWA - Kanada'da resmi olmayan sonuçlara göre genel seçimi iktidardaki Liberal Parti kazandı. Liberal Parti lideri Başbakan Mark Carney zafer konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'a yüklendi.

Kanada'da yapılan genel seçimin ardından oy sayma işleminde sona gelindi. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre 43.5 oy oranıyla Başbakan Mark Carney liderliğindeki Liberal Parti seçimin galibi oldu. Liberal Parti yüzde 43.5 oy oranı ile iktidarını korurken, parlamentodaki 343 sandalyeden 168'ini elde etti ve henüz çoğunluğu sağlamak için gerekli olan 172 sandalyeye ulaşamadı.

Pierre Poilievre'in liderliğindeki Muhafazakar Parti 41.4 oy oranı ve 144 sandalye ile ikinci, Quebec Bloku Partisi ise yüzde 6.4 oy oranı ve 23 sandalye ile üçüncü sırada yer aldı.

Carney, zafer konuşmasında Kanada'yı "51.eyalet" olarak isteyen Trump'a yüklendi

Geçtiğimiz ay Liberal Parti liderliğini eski Başbakan Justin Trudeau'dan devralan 60 yaşındaki Mark Carney, seçimin ardından destekçilerine hitap etti. Carney zafer konuşmasına, "Bir sorum var. Kimler hazır? Kim benimle birlikte Kanada için ayağa kalkmaya hazır? Kim Kanada'yı güçlü bir şekilde inşa etmeye hazır?" sözleriyle başladı. Carney, "Pierre Poilievre'yi ikimizin de sevdiği ülkeye olan bağlılığı, zorlu, adil ve iyi mücadelesi nedeniyle tebrik etmek istiyorum. Kanadalılar için birlikte çalışarak hizmet vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Carney, parlamentodaki tüm partilerle yapıcı bir şekilde çalışacağını söyledi. Carney, ABD Başkanı Donald Trump'a yüklenerek, "Aylardır uyardığım gibi ABD bizim topraklarımızı, kaynaklarımızı, suyumuzu, ülkemizi istiyor. Bunlar boş tehditler değil. Başkan Trump bizi bölmeye çalışıyor ki bize sahip olabilsin. Bu asla, asla olmayacak. Trump ile masaya oturduğumda iki egemen ülke arasındaki ekonomik ve güvenlik ilişkisini görüşeceğim. Kanadalıların refahı için ABD'den başka birçok seçeneğimiz olduğunun bilincinde olacağız. Burası Kanada ve burada ne olacağına biz karar veririz" şeklinde konuştu. Carney, "Kanada için en iyi anlaşmayı elde etmek için elimizden gelen her şeyle karşılık vereceğiz. Çalışanlarımızı ve işletmelerimizi koruyacağız ve her şeyden önce harika ülkemiz için bağımsız bir gelecek inşa edeceğiz. Dünyanın en harika ülkesini daha da iyi hale getirecek bir gelecek. Birlikte değerlerimize layık bir Kanada inşa edeceğiz. Güçlü, bağımsız ve daimi bir Kanada inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı. Carney, "Bir kez daha tarihin dönüm noktalarından birindeyiz. ABD ile olan eski ilişkimiz, giderek artan entegrasyona dayalı bir ilişki sona erdi. ABD tarafından desteklenen açık küresel ticaret sistemi, Kanada'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana dayandığı bir sistem. Mükemmel olmasa da on yıllardır ülkemize refah sağlayan bir sistem sona erdi. Bunlar trajedi ama aynı zamanda yeni gerçekliğimiz. Amerikan ihanetinin şokunu atlattık. Anca aldığımız dersleri asla unutmamalıyız. Kendimize bakmalıyız ve her şeyden önce birbirimize sahip çıkmalıyız" dedi. Carney, Trump'ın Kanada'yı istediğini hatırlattığında kalabalık sık sık "Hayır, Asla" şeklinde slogan attı.

Azınlık hükümeti kurulabilir

Avam Kamarası'nda 343 sandalye bulunuyor. Çoğunluk için gereken 172 sandalyeye ulaşamayan bir partinin iktidarda kalmak için muhalefet milletvekillerinin desteğiyle azınlık hükümeti kurması gerekiyor. Carney'in hükümeti kurmak için muhalefet milletvekilleriyle müzakere masasına oturup oturmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Kanada'da eski Başbakan Justin Trudeau'nun istifasının ardından görevi devralan Mark Carney erken genel seçim kararı almış, 28 milyon seçmen sandık başına gitmişti.