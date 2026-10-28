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Kanada ile BAE, 47 günde tamamlanan ekonomik ortaklık anlaşmasını imzaladı

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Kanada ile BAE, müzakereleri 47 günde tamamlanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nı imzaladı. Anlaşma tam uygulandığında Kanada'nın BAE'ye ihracatının yüzde 99'undan fazlasındaki gümrük vergileri azaltılacak; BAE'nin 70 milyar dolarlık yatırım taahhüdünde ilerleme sağlandı.

Kanada ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" imzalandığı bildirildi.

Kanada Başbakanlığından yapılan açıklamada, Kanada Başbakanı Mark Carney'in ülkesini ziyaret eden Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Halid bin Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldiği belirtildi.

Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan'ın Kanada'yı ilk defa ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, Carney ve Al Nahyan'ın, Kanada-BAE ilişkilerini derinleştirme konusunda mutabık kaldıkları ve yeni bir "Stratejik Ortaklık" başlattıkları kaydedildi.

Açıklamada, yeni ortaklık kapsamında, Kanada ve BAE arasında "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" (CEPA) imzalandığı ve söz konusu anlaşma müzakeresinin "rekor bir süre olan 47 günde tamamlandığına" işaret edildi.

CEPA tam olarak uygulandığında, Kanada'nın BAE'ye mevcut ihracatının yüzde 99'undan fazlasına uygulanan gümrük vergilerini azaltacağı veya kaldıracağı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu ziyaretin, BAE'nin Kanada'ya 70 milyar dolar yatırım yapma yönündeki taahhüdü konusunda önemli bir ilerleme sağladığı, bu taahhüdün Carney'nin Kasım 2025'te Abu Dabi'ye ziyareti sırasında duyurulduğu aktarıldı.

Ayrıca, Kanada ve BAE'nin savunma işbirliği konusunda mutabakat zaptı imzaladığı da vurgulandı.

Kaynak: AA
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