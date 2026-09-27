Haberler

Kanada Dışişleri Bakanı Anand BM'de küresel düzenin kırılma yaşadığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, BM 81. Genel Kurulu'nda uluslararası düzenin geçiş süreci değil kırılma yaşadığını ve küresel düzende ibrenin tersine döndüğünü söyledi. Anand, Kanada'nın stratejik özerkliğini artırıp tek bir ortağa bağımlılığını azaltacağını belirtti.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, büyük güçlerin ekonomik işbirliğinden geri çekildiği ve ulusal egemenliğe giderek daha fazla meydan okunan bir ortam oluştuğunu belirterek, uluslararası düzenin "geçiş süreci değil, kırılma" yaşadığını söyledi.

Anand, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, devlet egemenliğinin BM Şartı'nın temel taşlarından biri kabul edildiğini ve bunun sıklıkla hiçe sayıldığını kaydetti.

Büyük güçlerin ekonomik işbirliğinden geri çekildiği ve ulusal egemenliğe giderek daha fazla meydan okunan bir ortamın oluştuğunu, uluslararası düzenin "geçiş süreci değil, kırılma" yaşadığını dile getiren Anand, "Küresel düzende ibre tersine döndü." dedi.

Kanada'nın bu duruma yanıt olarak daha fazla "stratejik özerklik" izleyeceğini ve "tek bir ortağa olan bağımlılığını azaltacağını" kaydeden Anand, hem köklü hem de yeni ortaklarla ilişkilerini genişletmeyi hedeflediklerini belirtti.

Ülkesinin "değer odaklı gerçekçilik ilkesini" benimseyeceğini vurgulayan Anand, "Bazıları daha yüksek duvarlar örmeyi ve uluslararası etkileşimden geri çekilmeyi tercih etse de biz uzun vadeli ortaklıkların refah ve güvenliğe giden yol olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Pasifik ve Orta Doğu

Anand, Kanada'nın Hint-Pasifik bölgesindeki varlığını sürdüreceğini, Hindistan ve Çin ile ekonomik ilişkilerini derinleştireceğini ve Latin Amerika'da yeni fırsatlar aradığını kaydetti.

Orta Doğu bölgesindeki gidişata değinen Anand, Tahran yönetiminin "asla nükleer silaha sahip olmaması" gerektiğini vurguladı ve İran'ın bölgesel eylemlerini de kınadıklarını bildirdi.

İsrail ve Filistin sorununda Kanada'nın "müzakereye dayalı iki devletli çözüme destek verdiğini" belirten Anand, "işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu ve bu yerleşimlerin barışın önünde bir engel teşkil ettiğini" söyledi.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Seda Bakan’dan babasına dikkat çeken benzetme: Gençliğinde Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı

“Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı” dedi! Bakın kimi anlatıyormuş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Şen, 'Zengin Mutfağı' oyunu ile KKTC'de sahne aldı

Kim der 84 yaşında! Sahnedeki performansı hayran bıraktı
Fenerbahçe'de kritik gün! Olağan genel kurul toplantısı başladı

Fenerbahçe'de tarihi gün! Milyonların beklediği toplantı başladı
Hastane yatağından Madrid’e çağrı! Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü

Hastane yatağından çağrı yaptı, binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı
Muhteşem Yüzyıl'ı izlerken kapısı çaldı! Karşısında Hürrem Sultan'ı gördü

Muhteşem Yüzyıl'ı izlerken kapısı çaldı! Açınca gözlerine inanamadı
Suat Kılıç'tan korumasına dikkat çeken uyarı: Mustafa geç kalıyorsun

Yanına yaklaşınca korumasına patladı: Geç kalıyorsun Mustafa
Savaştan kaçtı, depremde evsiz kaldı, dershanesiz tıp kazandı! Vatandaşlığı olmadığı için hiçbir bursa başvuramadı

Dershaneye gitmeden tıp kazandı! Ama bir bursa bile başvuramadı
Manisa'da 11 yıllık cinayet bir ayna çerçevesiyle çözüldü! Meral Babacan dosyasında tutuklama

11 yıl sonra gelen tutuklama! Olay yerindeki o parça ele verdi