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Kanada, Rus şahıslar, kuruluşlar ve gemilere yönelik 162 yaptırım kararı açıkladı

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Kanada hükümeti, Ukrayna'yı desteklemek ve Rusya üzerinde barış müzakereleri için baskıyı artırmak amacıyla 162 yeni yaptırım kararı aldı. Yaptırımlar, Rus vatandaşlar, kuruluşlar, gemiler, enerji gelirleri ve savunma sanayisini hedef alıyor.

NEW Kanada hükümeti, Ukrayna'yı desteklemek amacıyla Rus vatandaşlar, kuruluşlar ve Rusya'ya ait gemilerin de yer aldığı 162 yaptırım kararı aldı.

Kanada Başbakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'ya yönelik yaptırım listesinde Rus şahıslar, kuruluşlar ve gemiler bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, kişi, kuruluş ve gemilerin yer aldığı 162 unsura yönelik yaptırım kararı alındığı ve bu yaptırımların, "Rusya üzerindeki (barış anlaşması için) müzakere baskısını artırmak ve Ukrayna'yı desteklemek" amacıyla tasarlandığı kaydedildi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, yaptığı açıklamada, yaptırımların Rusya'nın "gölge filosu"nu, enerji gelirlerini, savunma sanayisi sektörünü ve dezenformasyon aktörlerini hedef aldığını ifade etti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
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