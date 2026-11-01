Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kanada Başbakanı Carney, Trump'la ticaret anlaşmasının ana hatlarını ele aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda ikili ticaret meselesini görüştü. Carney, ticaretin geleceğine dair 'iyi' bir görüşme yaptıklarını belirterek ekiplerin gelecek haftalarda karşılıklı fayda sağlayan anlaşma için çalışacağını söyledi.

Kanada Başbakanı Mark Carney ile ABD Başkanı Donald Trump, uzun zamandır anlaşmazlıkların sürdüğü ikili ticaret meselesini telefonda görüştü.

Carney, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada Trump ile telefonda görüştüğünü belirtti.

ABD ve Kanada arasındaki ticaretin geleceğine dair "iyi" bir görüşme yaptıklarını belirten Carney, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, işçilerimiz için istihdam imkanı oluşturacak, ailelerin satın alma gücünü artıracak ve Kanada'nın dillerine, kültürüne ve egemenliğine tam anlamıyla saygı gösterecek, karşılıklı fayda sağlayan bir ticaret anlaşmasının ana hatları üzerine yakın zamanda yaptığımız yapıcı görüşmelerin devamı niteliğinde."

Carney, ekiplerinin gelecek haftalarda bu yönde sonuç elde etmek için çalışacağını ifade etti.

ABD ile Kanada arasında, özellikle Trump'ın ikinci başkanlık döneminde, gümrük tarifeleri ve ticaret politikaları nedeniyle gerilim artmıştı.

Kanada Başbakanı Carney, 27 Ekim'de yaptığı açıklamada ABD ile ticaret anlaşması görüşmelerine ilişkin, ABD'nin "kırmızı çizgilerini" kabul etmesi halinde anlaşmaya varma ihtimalinin arttığını söylemişti.

ABD Başkanı Trump ise Michigan eyaletinde yaptığı seçim konuşması sırasında Kanada ile ticaret meselesinin "yakında çözüme kavuşturulacağını" belirtmişti.

Kaynak: AA
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
Eskişehir’de trafik polisi 2 Türk bayrağını yerden alıp böyle öptü

Yürekleri ısıtan görüntü!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Son anları olduğunu bilmiyordu

Klima çarpması sanıyordu! Son anlarını böyle geçirdi
Galatasaray'da Metin Öztürk'ün ardından bir istifa daha

Metin Öztürk'ün ardından o da görevini bıraktı
Okan Buruk 4-0 kazanılan maçın 11'inden 3 yıldızını yedek kulübesine çekiyor

4-0 kazandığı maçın 11'inden 3 yıldızını yedek kulübesine çekiyor
Amedspor maçında tribünde baba-oğula çirkin muamele! Vali yardımcısı müdahale etti

Baba ve oğluna çirkin muamele! Vali yardımcısı kendisi ağırladı
Altın için korkutan senaryo! Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı

Kimse bunu beklemiyordu! Altın için korkutan senaryo
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler! Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak

Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler
BBP lideri Mustafa Destici'den emeklilere seyyanen zam çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından emekli zammı için net rakam verdi