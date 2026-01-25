Haberler

Kanada Başbakanı, Trump'ın Gümrük Vergisi Tehdidine Karşılık "Kanada Malı Satın Alın" Çağrısı Yaptı

Güncelleme:
Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergisi tehditlerine yanıt olarak 'Kanada malı satın alın' ve 'Kanada malı üretin' çağrısında bulundu. Carney, Kanada'nın ekonomik tehditlere karşı dayanıklılığını artırmak için vatandaşlarını kendi ürünlerini tercih etmeye davet etti.

OTTAWA, 25 Ocak (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergisi tehdidine karşılık "Kanada malı satın alın" ve "Kanada malı üretin" çağrısında bulundu.

Carney, diğer ülkelerin ekonomik tehditlerine karşı koymak için Kanada malı satın alınması ve üretilmesi konusunda sosyal medya hesabından önceden kaydedilmiş bir video yayımladı.

Başbakan, "Ekonomimiz yurt dışından gelen tehditlerle karşı karşıya olduğundan Kanadalılar seçimini yaptı: kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmak" dedi.

ABD'nin adını vermeden yaptığı açıklamada Carney, "Diğer ülkelerin yaptıklarını kontrol edemeyiz. En iyi müşterimiz kendimiz olabiliriz. Kanadalı ürünleri satın alacağız. Kanadalı ürünler üreteceğiz" dedi.

Trump cumartesi günü yaptığı açıklamada Kanada'dan gelecek ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etti.

