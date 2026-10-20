Kanada Başbakanı Carney'in Türkiye ziyareti ticareti 7-8 milyar dolara taşıyabilir

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Kanada Başbakanı Mark Carney'in Türkiye ziyareti ticarette yeni işbirliği kapıları açacak

Carney'in 21-23 Ekim'deki ziyaretinde ticaretten savunma sanayisine, enerjiden karşılıklı yatırımlara kadar birçok konunun ele alınması planlanıyor

Ankara'daki NATO Zirvesi'nin ardından müzakereleri hızlanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanması halinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin, geçen yılki 2,7 milyar dolar ve bu yılın 8 ayındaki 2 milyar dolar seviyelerinden yeni işbirlikleriyle 7-8 milyar dolara çıkacağı öngörülüyor

(Mert Davut/Ankara)

2- Türkiye, gelecek yıl dünya turizm gelirlerinde sıra atlayacak

OVP'de gelecek yıla ilişkin turizm geliri hedefini 70 milyar dolar olarak belirleyen Türkiye'nin, bu tutarla dünya turizm gelirleri sıralamasında 6'ncı basamağa çıkacağı tahmin ediliyor

En çok turist çeken ülke sıralamasında da Türkiye'nin bu yıl ulaştığı 4'üncülük konumunu 2027-2029 döneminde de koruması bekleniyor

(Mertkan Oruç/Ankara)

3- Türk vişne mermeri Çin pazarında yoğun talep görüyor

Alacakaya Mermer ve Maden İşletmesi AŞ İhracat Müdürü Salih Tufan:

"Çin, vişne mermerimiz için en önemli pazarlardan biri. Bu ülkeye ağırlıklı olarak blok ve moloz mermer ihracatı gerçekleştiriyoruz. 2026 yılının ocak-haziran döneminde Çin'e ihracatımızı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 30 artırdık"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı)

4- Tesla'nın arabası uçuyor, hissesi düşüyor

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın teknolojik kapasitesine yönelik beklentilere karşın hisselerinde yaşanan düşüş, yatırımcıların şirketin büyüme potansiyeli, karlılığı ve mevcut piyasa değerlemesine ilişkin değerlendirmelerini gündeme taşıyor

Tesla hisseleri yüksek değerleme endişeleri ve genel piyasa koşullarının etkisiyle yılbaşından bu yana yüzde 18'in üzerinde değer kaybederken, eylülde yüzde 3,57 gerileyen şirketin hisseleri geçen hafta da yaklaşık yüzde 7,3 düştü

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

5- IRENA'dan COP31 için elektrifikasyon öncelenmesi ve şebeke yatırımı çağrısı

?IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera:

?"COP31 küresel iklim hedeflerinden uygulamaya geçiş sürecinde önemli bir fırsat sunuyor"

"Paris Anlaşması'nın hedefleriyle uyum sağlamak için sanayinin ve ekonominin karbonsuzlaştırılması gerekiyor. Artan enerji ve elektrik talebi de bu süreçte dikkate alınmalı"

(Gülşen Çağatay/Ankara)

6- Özbek üçüz kız kardeşlerin tıp eğitimi, İbn-i Sina'nın topraklarından Türkiye'ye uzandı

Özbekistan'da yaşayan üçüz kız kardeşler Sabina, Medine ve Zarina, çocukluk hayallerindeki doktorluğa Türkiye'de adım atıyor

Tıp eğitimlerinin ilk 5 yılını Buhara'da tamamlayan üçüzler, son sınıf eğitimlerini Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde birlikte sürdürüyor

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın:

"Özbekistan'da İbn-i Sina'nın torunlarını bin yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bilimleri Üniversitesinde eğitimlerinin 5 yılını orada yapıp sonra da bir yıllık son sene intörnlüklerini burada tamamlayarak mezun edeceğiz"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- ASIRLIK MEKTEPLER - Milli Mücadele'nin emektar okulu 121 yıldır meslek sahibi gençler yetiştiriyor

Osmanlı döneminde 1905'te "Mekteb-i Sanayi" adıyla eğitim hayatına başlayan Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 121 yıllık eğitim geleneğini Ankara'nın tarihine tanıklık eden binasında sürdürüyor

Milli Mücadele yıllarında bazı bölümleri devlet kurumlarınca kullanılan okulun atölyelerinde cephedeki askerlerin ihtiyaç duyduğu malzemeler hazırlandı

Okul Müdürü Mukaddes Koşucu:

"Değişen teknoloji, meslekler ve eğitim yöntemleri var ancak üreten, meslek sahibi olan ve ülkesine değer katan insan yetiştirme hedefimiz değişmedi"

(Buğrahan Ayhan-Şeyma Güven/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- İstanbul havalimanlarında bu yıl yaklaşık 9 ton uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul havalimanlarındaki Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yılbaşından bu yana 253 ayrı olayda 8 ton 875 kilogram uyuşturucu ve sentetik uyuşturucu ele geçirdi

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Nurhak Demirtaş:

"Kaçakçılar yeni yöntemler geliştirdikçe biz de onların yöntemlerini açığa çıkartmak için elimizden geleni yapıyor, sonuna kadar çalışıyoruz"

(Kenan Irtak-Ferhat Yasak/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- İstanbul'da taşkın riskinde yağışın yanı sıra havza özellikleri ve kentleşme etkili oluyor

İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Ekmekcioğlu:

"Benzer şiddette yağışların İstanbul'un diğer bölgelerinde gerçekleşmesi durumunda da ciddi taşkınlarla karşılaşabiliriz. Özellikle yoğun kentleşmenin ve doğal drenaj sistemlerinde önemli değişimlerin görüldüğü havzalar dikkatle değerlendirilmeli"

"Avrupa Yakası'nda Kağıthane ve Alibeyköy dere sistemleri, Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler ve Bakırköy çevresindeki Ayamama Deresi havzası ile Esenyurt ve Avcılar çevresindeki Haramidere havzası önemli örnekler. Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy çevresindeki Kurbağalıdere havzası ve Beykoz'daki çeşitli dere vadileri benzer tehlikelerin oluşabileceği alanlar arasında"

(Erol Değirmenci/İstanbul) (Fotoğraflı)

10- Palamutta tarihi bolluk yaşanıyor

İstanbul Su Ürünleri Komisyoncuları Derneği Başkanı Metin Akçay:

"1987'den beri hallerdeyim, o yıldan bu tarihe kadar böyle bir balıkçılıkla ilk defa karşılaşıyoruz. 2005'te olmuştu ama bu yıl gerçekten çok bol"

"Palamut ve hamsiyle birlikte bu sezon çinekopu da lüfer balığını da bol bekliyoruz. Dördüncü aya kadar umutlu bir şekilde balıkçılık sürecek"

İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Erdoğan Kartal:

"Gerçekten 'deniz palamut dolu, Karadeniz palamut fışkırıyor' diyebiliriz. Palamut ciddi şekilde ucuz"

(Uğur Aslanhan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Galatasaray, Avrupa'da 343. kez sahne alacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Fransa temsilcisi Lille'e konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 342 müsabakada 121 galibiyet, 131 mağlubiyet yaşadı

Sarı-kırmızılı ekibin, Avrupa kupalarında yaptığı son 41 müsabakada en az 1 gol atıldı

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında çıktığı son 16 deplasman maçında sadece 1 galibiyet elde edebildi

(Can Öcal/Lille) (Grafikli)

12- Galatasaray, Fransa ekibi Lille ile Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak

Lille, sarı-kırmızılı ekibin Avrupa'da mücadele ettiği 115. farklı takım olacak

Türk ekipleriyle 6 kez karşılaşan Lille, bu müsabakalardan 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Galatasaray, Lille'i mağlup etmeyi başaran ilk Türk takımı olmayı hedefliyor

Fransız takımlarına karşı son deplasman galibiyetini 26 Eylül 2001'de Nantes'ı 1-0 yenerek alan Galatasaray, 25 yıl sonra Fransa'da galip gelmek istiyor

(Can Öcal/Lille)

13- Türkiye, 2028 Olimpiyatları'na pist ve yol bisikletiyle de kota hedefliyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu:

"Büyük bir çaba içerisinde tekrar yol bisikletinde de olimpiyata gitmek istiyoruz. Los Angeles'ta ilk defa velodromda da olimpiyata gitme hedefinin heyecanını yaşıyoruz"

"Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu bu sene de Ankara'da bitirmeyi istiyoruz. Onunla ilgili parkur çalışmasını belli bir noktaya getirdik"

(Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA