KAMYONUN REFÜJDEKİ AĞAÇ VE YÖN TABELASININ DİREĞİNE ÇARPMASI KAMERADA - Haberler

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KAMYONUN REFÜJDEKİ AĞAÇ VE YÖN TABELASININ DİREĞİNE ÇARPMASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, önce refüjdeki ağaca ardından da yön tabelasının direğine çarpıp, durabilen kamyonun sürücüsü Nuri Aldam yaralandı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, önce refüjdeki ağaca ardından da yön tabelasının direğine çarpıp, durabilen kamyonun sürücüsü Nuri Aldam yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Kaza, bugün sabah 08.30 sıralarında, meydana geldi. Bodrum'dan Turgutreis Mahallesi yönüne giden Nuri Aldam, kullandığı 20 ACH 827 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini Gümbet Kavşağı'na girdiği sırada kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon, önce refüjdeki palmiye ağacına ardından da yön tabelasının direğine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan Aldam, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kurtarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aldam, ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Aldam'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülenen kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

KAMYONUN REFÜJDEKİ AĞAÇ VE YÖN TABELASININ DİREĞİNE ÇARPMASI KAMERADA

KAMYONUN REFÜJDEKİ AĞAÇ VE YÖN TABELASININ DİREĞİNE ÇARPMASI KAMERADA

KAMYONUN REFÜJDEKİ AĞAÇ VE YÖN TABELASININ DİREĞİNE ÇARPMASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Turgutreis, Bodrum, Polis, Kaza, Güncel, Haberler

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