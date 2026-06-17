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Samsun'da kamyonetin kasa kapağının direğe çarpması güvenlik kamerasında

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Samsun'un İlkadım ilçesinde seyir halindeki bir kamyonetin açılan kasa kapağı, kaldırımdaki elektrik direğine çarptı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde kamyonetin kasa kapağının direğe çarpması, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde geri dönüşüm firmasına ait kamyonetin arka kapağı seyir halindeyken açıldı.

Bir süre trafikte ilerleyen aracın kapağı, kaldırımdaki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kapağın kapanması üzerine araç durdu.

Kamyonetin kasa kapağının direğe çarpması, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek
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