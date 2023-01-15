KAMYON İLE TIR'IN ÇARPIŞTIĞI KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, TIR ile kamyonun çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada TIR ve kamyon sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, 14 Ocak saat 11.00 sıralarında İzmir-Aydın karayolu üzerinde meydana geldi. S.U. (42) yönetimindeki 35 D 8241 plakalı kamyon, kavşakta dönüş yapmak istediği sırada, İzmir'den Torbalı istikametine seyir halinde olan M.T. (48) idaresindeki 35 TBD 25 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, TIR'da sıkışan M.T.'yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen M.T. ile kamyon sürücüsü S.U.'nun hayati tehlikesinn bulunduğu öğrenildi. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, dönüş yapmak isteyen kamyona, arkasından gelen TIR'ın çarptığı görülüyor. (DHA)