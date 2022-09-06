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Kamyon gölete düştü, kayıp sürücü aranıyor

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Kamyon gölete düştü, kayıp sürücü aranıyor

ŞIRNAK'ta kömür ocakları bölgesinde maden ocağına ait kamyon, kontrolden çıkarak gölete düştü, sürücü için arama çalışması başlatıldı.

ŞIRNAK'ta kömür ocakları bölgesinde maden ocağına ait kamyon, kontrolden çıkarak gölete düştü, sürücü için arama çalışması başlatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Cudi Dağı eteklerinde meydana geldi. Kömür ocakları bölgesinde maden ocağına ait kamyon, kontrolden çıkarak gölete düştü. Araç suya gömülürken, ismi öğrenilemeyen sürücü kayboldu. İhbarla kaza yerine aralarında dalgıçların da olduğu çok sayıda ekip gönderildi. Takviye olarak Diyarbakır'dan da bölgeye jandarma su altı arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Sürücü için arama-kurtarma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Güncel

Cudi Dağı Güncel Haberler

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