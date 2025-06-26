Kamu İşçileri İçin İkinci Zam Teklifi Yarının Gündeminde

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Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), kamu işçileri için ikinci zam teklifini yarın saat 14.00'te sunacak. İlk teklifi kabul etmeyen işçilerin tepkileri sürüyor.

Kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde kamu işverenlerini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ( Tühis ), ikinci zam teklifini yarın saat 14.00'te işçi tarafına sunacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre TÜHİS, ikinci teklifini sunmak üzere TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ temsilcilerini yarın 14.00'te davet etti.

TÜHİS, 13 Haziran'da ilk teklif olarak, birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8, ikinci yılın birinci 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı için yüzde 5 teklif etmişti.

Teklifi düşük bularak kabul etmeyen işçi kesimi, tepkisini bazı eylemler yaparak göstermişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da önceki gün yaptığı açıklamada, ikinci teklifin bu hafta verileceğini belirterek, sürecin önceki yıllarda olduğu gibi ilerleyeceğini söylemişti.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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