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Kamu-İş, TÜİK'in eylül enflasyon verisinin gerçekleri yansıtmadığını savundu

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Kamu-İş, TÜİK'in eylül enflasyon verisinin gerçekleri yansıtmadığını savundu
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Kamu-İş, TÜİK'in eylül için yüzde 1,84'lük enflasyon açıklamasına tepki gösterdi. Konfederasyon, İTO'nun yüzde 2,11 ve ENAG'ın yüzde 2,10'luk verilerine işaret ederek açıklanan oranın hayat pahalılığını yansıtmadığını savundu.

(ANKARA) - Kamu-İş, TÜİK'in eylül ayı enflasyonunu yüzde 1,84 olarak açıklamasına tepki gösterdi. Konfederasyon, İTO ve ENAG verileriyle TÜİK rakamları arasındaki farka dikkat çekerek, açıklanan enflasyon oranlarının vatandaşın yaşadığı hayat pahalılığını yansıtmadığını ifade etti.

Kamu-İş, eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TÜİK'e göre eylülde enflasyon yüzde 2'nin bile altında! Fon krizi, borsadaki sert düşüş, akaryakıt zamları, hanelerin üzerine bir anda yüklenen okul masrafları ve yüksek gıda fiyatları derken TÜİK, eylül ayında da enflasyonu hayatın gerçekleriyle örtüşmeyen bir oranda açıklamıştır. Eylülde aylık enflasyon TÜİK'e göre yüzde 1,84, İTO'ya göre yüzde 2,11, ENAG'a göre ise yüzde 2,10 olarak gerçekleşmiştir.

Yılın ilk dokuz ayına ilişkin enflasyon rakamları da birbirinden farklıdır. Ocak-eylül döneminde enflasyon TÜİK'e göre yüzde 24,32, İTO'ya göre yüzde 26,19, ENAG'a göre ise yüzde 33,43'tür. Şunu hatırlamak gerekir: Çarşı pazarın gerçeğiyle, cebimizdeki yangınla örtüşmeyen bu rakamlar, "iyileştirilmiş" haliyle bile hükümetin ve ekonomi yönetiminin yıl sonu öngörülerini zorlamaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başta olmak üzere, ekonomideki kötü gelişmeler sorulduğunda dünyadaki gelişmelere sığınan yöneticilerin ise anlatmadığı gerçek şudur: Türkiye, enflasyon oranında Eylül ayında da dünya beşinciliğini kaptırmamıştır."

Kaynak: ANKA
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