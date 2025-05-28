Kamu Denetçiliği Kurumu, Yenidoğana Alınan Sarılık Tedavi Ücretini İade Ettirdi

Kamu Denetçiliği Kurumu, Yenidoğana Alınan Sarılık Tedavi Ücretini İade Ettirdi
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Kamu Denetçiliği Kurumu, özel bir hastaneden yenidoğana yapılan sarılık tedavisi için tahsil edilen 11 bin 450 liralık ücretin iadesini sağladı. Anne, tedavi ücreti konusunda Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallara aykırı olarak ücret alındığını belirterek KDK'ye başvurmuştu.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), özel bir hastanenin Sağlık Uygulama Tebliği'ne aykırı olarak yenidoğana yönelik sarılık tedavisi için tahsil ettiği 11 bin 450 liranın iadesini sağladı.

KDK'nin kararına göre, Ankara'da özel hastanede doğum yapan anne, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Anne, taburcu olduktan bir süre sonra sarılık olduğu gerekçesiyle bebeğini mavi ışık tedavisi uygulanması için aynı hastaneye götürdü. Hastane, sarılık tedavisi kapsamında doktor muayene ücreti ve hastane masrafı da dahil olmak üzere anneden toplam 11 bin 450 lira tedavi ücreti aldı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında "yenidoğana verilen sağlık hizmetlerinden hiçbir şekilde ilave ücret alınamayacağı" hükmüne aykırı davranıldığını belirten anne, ücret iadesi talebinde bulundu ancak olumsuz cevap aldı.

Anne, "tedavi ücreti" adı altında alınan bedelin iadesinin sağlanması adına KDK'ye başvurdu.

Başvuru üzerine ilgili hastaneyle temasa geçen KDK, ücret iadesinin yapılması gerektiği yönünde hastaneye bildirimde bulundu. Talebi olumlu karşılayan hastane, "dostane çözüm" kapsamında başvurucu anneden tahsil ettiği 11 bin 450 lirayı iade etti.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
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