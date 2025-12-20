KDK'den "yemek siparişi platformlarının komisyonuna üst sınır getirilsin" tavsiyesi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir esnafın başvurusunda, çevrim içi yemek siparişi platformlarınca alınan komisyon oranlarına makul bir üst sınır getirilmesi yönünde Ticaret Bakanlığına tavsiyede bulundu.

Çevrim içi yemek siparişi platformu aracılığıyla hizmet veren bir esnaf, platformdan gerçekleştirdiği satışlardan yüksek oranda komisyon ücreti alındığı gerekçesiyle KDK'ye başvurdu.

Platformun belirttiği komisyon ve taşıma ücretinin yüzde 32 olduğunu ifade eden esnaf, ek olarak uyguladığı indirim, reklam ve diğer çeşitli masraflarla kesintinin yüzde 60'a kadar çıktığını savundu.

Yemek siparişi platformlarınca küçük işletmelere uygulanan yüksek komisyonların sınırlandırılması için gerekli düzenlemenin yapılmasını talep eden esnaf, firmaların kesinti ve ücretlendirme sistemlerinin şeffaf hale getirilerek denetlenmesini istedi.

Başvurucuyu haklı bulan KDK, çevrim içi yemek siparişi platformlarınca uygulanan komisyon oranlarına makul bir üst sınır getirilmesi ve etkin denetim mekanizması kurulması yönünde Ticaret Bakanlığına tavsiyede bulundu.

Ayrıca platformların pazar hakimiyetlerinin kötüye kullanılıp kullanılmadığının yeniden incelenmesi için Rekabet Kurumuna, komisyon oranlarının esnaflar ile küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerindeki etkilerinin araştırılması için de Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine tavsiye kararı verildi.

Makul, ölçülü ve maliyet esaslı tavan sınır getirilmeli

Birçok ülkenin, yemek dağıtım sektöründe faaliyet gösteren dijital platformların komisyon oranlarını sınırlandırmak için geçici veya kalıcı düzenlemeler hayata geçirdiğine işaret edilen kararda, Türkiye'de uygulanan komisyon oranlarının Avrupa ortalamasının çok üzerinde olduğu belirtildi.

Kararda, idarenin, küçük esnaf ve işletmelerin ticari varlığını sürdürebilmesi ve tüketicinin refah kaybına uğramaması için kamu yararını gözeterek rekabet şartlarını dengelemek, haksız ticari uygulamaları engellemek ve gerekli regülasyonları hayata geçirmekle hem yetkili hem de görevli olduğu vurgulandı.

KDK'nin kararında, şu değerlendirmeler yer aldı:

"Piyasadaki pazarlık gücü asimetrisinden kaynaklanabilecek olumsuzlukların giderilmesi, rekabetçi yapının korunması ve hem esnafın ticari sürdürülebilirliğinin hem de tüketici refahının haksız ticari uygulamalara karşı güvence altına alınması amacıyla, çevrim içi sipariş platformları üzerindeki denetim mekanizmalarının etkinleştirilmesi ve sözleşmesel yükümlülüklerde şeffaflığın sağlanması gerektiği mütalaa edilmiştir. Serbest piyasa kuralları ile kamu yararı dengesi gözetilerek platformlar tarafından yemek hizmetlerine uygulanan komisyon oranlarına makul, ölçülü ve maliyet esaslı bir tavan sınır getirilmesi, adil rekabet ortamının tesisine hizmet edecek, taraflar arasındaki menfaat dengesini yeniden kuracak hukuk ve hakkaniyet temelli idari bir tedbir mahiyetinde olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır."