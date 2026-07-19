Haberler

Air Cambodia, Çin yapımı C909 uçakları için Çin Ticari Uçak Şirketi ile anlaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamboçya'nın ulusal havayolu Air Cambodia, Çinli uçak üreticisi COMAC ile 20 adet C909 tipi yolcu uçağı satın almak için anlaşma imzaladı. İlk teslimatların 2026'nın ikinci yarısında yapılması planlanıyor. Anlaşma, bölgesel hava bağlantılarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Kamboçya'nın ulusal hava yolu şirketi Air Cambodia, Çinli uçak üreticisi Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) ile 20 adet C909 tipi yolcu uçağı satın alınmasına ilişkin anlaşma imzaladı.

Xinhua ajansının haberine göre COMAC'tan yapılan açıklamada, Şanghay'da imzalanan anlaşmayla Air Cambodia'nın, Çin yapımı C909 uçakları için toplu sipariş veren ilk yabancı bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi olduğu bildirildi.

Açıklamada, ilk parti uçakların 2026'nın ikinci yarısında teslim edilmesinin ve ticari uçuşlarda hizmete alınmasının planlandığı belirtildi.

Sektör temsilcileri, yeni uçakların, Kamboçya ile bölge ülkeleri arasındaki hava bağlantılarını güçlendirmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Daha önce ARJ21 adıyla bilinen C909, 78 ila 97 yolcu kapasitesine sahip bulunuyor. Uçağın menzili ise 2 bin 225 ila 3 bin 700 kilometre arasında değişiyor.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
İran: ABD ile imzalanan mutabakat zaptı askıya alındı

Korkulan oldu! Tahran yönetimi alınan kararı resmen duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu tarihi final öncesi tarafını seçti: Vamos Argentina

İspanya mı Arjantin mi? Netanyahu tarihi final öncesi tarafını seçti
Emekli Albay Hasan Atilla Uğur oğlunun gözaltına alınması sonrası sessizliğini bozdu

Emekli Albay Hasan Atilla Uğur gözaltı sonrası sessizliğini bozdu
İkinci el satışlar düştü! Bazı araçlar 20 gündür alıcı bekliyor

Otomobil alacaklar dikkat! İkinci elde kimsenin beklemediği gelişme
Akıllı telefonu bıraktı, tuşlu telefonla Türkiye birincisi oldu

Türkiye birincisi sırrını tek cümleyle anlattı: Telefonumu değiştirdim
İlk kez manda otlatan çoban hayretini gizleyemedi: Bunların nefesi yeter mi?

Hayatında ilk kez manda otlatan çobanı hayrete düşüren görüntü
Dev çekirgeler İstanbul'u sardı! Birçok ilçeden peş peşe görüntüler geliyor

İstila mı başladı? İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor
İngiltere'nin yeni başbakanından İsrail çıkışı! Yahudi lobisi harekete geçti

Ülkenin yeni lideri oldu! Verdiği mesaj İsrail'i küplere bindirdi