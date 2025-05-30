Kamboçya Başbakanı Hun Manet'ten ABD'nin Tarifeleri Hakkında Uyarı

Kamboçya Başbakanı Hun Manet'ten ABD'nin Tarifeleri Hakkında Uyarı
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Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ABD'nin uyguladığı karşılıklı tarifelerin ülkesine en fazla zarar veren etkenlerden biri olduğunu belirtti. Tarife savaşlarının acısını en çok pazarlık gücünden yoksun ülkelerin çektiğini vurgulayan Manet, uluslararası işbirliğinin önemini de dile getirdi.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ABD'nin "karşılıklı tarifelerinin" Güneydoğu Asya'da en çok ülkesini hedef aldığına dikkati çekerek "En çok acıyı, pazarlık gücünden yoksun ülkeler çekiyor." dedi.

Nikkei Asia ev sahipliğinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen "Asya'nın Geleceği" konferansında konuşan Hun Manet, ABD'nin "karşılıklı tarifelerinin" ülkesine yönelik olumsuz etkilerine değindi.

ABD'nin tarifelerinin yüzde 49 oranla en fazla Kamboçya'ya karşı uygulandığını anımsatan Hun Manet, "ticaret savaşını" kınadığını belirterek, ülkesinin buna karşı "endüstriyel ayarlama" yapması gerektiğini söyledi.

"Belirgin endişeler" yaşadıklarını ve yerli üretimin teşvik edilmesi gerektiğini kaydeden Hun Manet, "En çok acıyı, pazarlık gücünden yoksun ülkeler çekiyor, ancak bir krizin içinde her zaman bir fırsat vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Güvene dayalı uluslararası işbirliğinin önemini vurgulayan Hun Manet, "Kamboçya, daha fazla içeriğin Kamboçya'dan geldiğinden emin olmalı ve Kamboçyalı sanayiciler üretici olmaya çalışmalı." diye konuştu.

Hun Manet'in, ziyareti kapsamında Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile görüşmesinde Phnom Penh-Tokyo yönetimleri arası güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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