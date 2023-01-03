Kamboçya Başbakanı: Çin'deki Açılma Kamboçya Ekonomisini ve Turizmini Canlandıracak

8 Ocak'tan itibaren sınırlarını yeniden açmayı planlayan dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'den gelecek turistler, Kamboçya ve diğer ülkeler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Kamboçya'nın Siem Reap eyaletindeki Angkor Arkeoloji Parkı'ndaki Bayon Tapınağı görülüyor, 5 Nisan 2022. (Fotoğraf: Van Pov/Xinhua)

8 Ocak'tan itibaren sınırlarını yeniden açmayı planlayan dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'den gelecek turistler, Kamboçya ve diğer ülkeler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

KRATIE, 3 Ocak (Xinhua) -- Kamboçya Başbakanı Samdech Techo Hun Sen Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in sınırlarını yakında yeniden açmasının krallığın ekonomisini ve turizmini canlandıracağını söyledi.

Hun Sen, Kamboçya ve diğer ülkelerin, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in 8 Ocak'tan itibaren sınırlarını yeniden açmayı planlamasının ardından Çinli turistleri ağırlamayı dört gözle beklediklerini söyledi.

Kamboçya Başbakanı, Çin tarafından finanse edilen bir nehir köprüsünün inşası için düzenlenen temel atma töreninde "Kamboçya, Çinli turistler için en popüler turistik yerlerden biri" dedi.

Hun Sen, Kamboçya'nın Çinli turistlerin geri dönüşünü memnuniyetle karşıladığını ve onların varlığının ülkenin turizmi ve ekonomik büyümesi için hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Hun Sen, "Çin sınırlarını yeniden açtığında, uçuşlar çok daha fazla artacak, dolayısıyla (2023'te) yaklaşık 2 milyon Çinli turisti yeniden ağırlamayı umuyoruz" dedi.

Kamboçya'nın Siem Reap eyaletinde yer alan Angkor Arkeoloji Parkı'ndaki Angkor Wat'ı ziyaret eden turistler, 17 Aralık 2022. (Fotoğraf: Van Pov/Xinhua)

Kamboçyalı lidere göre, Kovid-19 salgını öncesindeki 2019 yılında 2,36 milyon Çinli turist Kamboçya'yı ziyaret etti.

Turizm, Kamboçya ekonomisini destekleyen dört ana ayaktan biri. Pandemi öncesi dönemdeki 2019 yılında ülkeyi 6,6 milyon yabancı turist ziyaret etti. Kamboçya'da turizm gelirleri 4,92 milyar ABD doları ile ülke GSYİH'sinin yüzde 12,1'ine ulaştı.

Kamboçya, Siem Reap eyaletindeki Angkor Arkeoloji Parkı, Preah Vihear eyaletindeki Preah Vihear Tapınağı ve Kampong Thom eyaletindeki Sambor Prei Kuk Arkeolojik Alanı olmak üzere üç dünya mirası alanıyla ünlü.

Ayrıca, ülkede dört güneybatı eyaleti boyunca uzanan 450 km'lik bozulmamış bir kıyı şeridi bulunuyor.