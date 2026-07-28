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Kamboçya: ABD'nin vergi bahanesi zorla çalıştırma iddiası asılsız

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Kamboçya Başbakan Yardımcısı Sun Chanthol, ABD'nin zorla çalıştırma iddiasıyla 60 ülkeye getirdiği yeni gümrük vergilerini eleştirdi. Kamboçya'da zorla çalıştırma olmadığını belirten Chanthol, vergilerin bahane üretildiğini söyledi.

PHNOM PENH, 28 Temmuz (Xinhua) -- Kamboçya Başbakan Yardımcısı Sun Chanthol, ABD'nin Kamboçya ve diğer ülkelere yeni gümrük vergileri getirmek için "zorla çalıştırma" bahanesini kullandığını söyledi.

ABD geçen perşembe günü yaptığı açıklamada, zorla çalıştırma yasağının etkin uygulanmadığı iddiasıyla aralarında Kamboçya'nın da bulunduğu 60 ülkeden yapılan ithalata, yüzde 10 ila 12,5 arasında değişen gümrük vergileri uygulayacağını duyurmuştu.

ABD bu çerçevede Kamboçya'ya yüzde 10'luk gümrük vergisi getirdi.

Chanthol pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, "Kamboçya'da zorla çalıştırma yok, zorla çalıştırma uygulamalarını sürdüren ülkelerden hammadde de satın almadık" dedi.

Chanthol, ABD'nin gümrük vergisi uygulamasına bahane işlevi gören prosedürler ürettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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