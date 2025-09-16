Kaman'da Dadaloğlu Millet Bahçesi Hizmete Girdi

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yapımı tamamlanan "Dadaloğlu Millet Bahçesi" hizmete girdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaman Belediyesi tarafından inşa edilen Dadaloğlu Millet Bahçesi'nin açılış töreninde konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, çevreye duyarlı şehircilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olan millet bahçelerinin örneğinin Kaman'da hizmete girdiğini ifade etti.

Demiryürek, yaklaşık 70 bin metrekare büyüklüğündeki alanda, mesire ve yeşil alanlar, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, amfi tiyatro, kamelyalar, anıt alanı ve mescit ile her yaştan vatandaşa hitap edecek şekilde tasarlandığını belirtti.

Hem dinlenme ve spor hem de kültürel ve sosyal faaliyetler için yeni bir merkez olarak hizmet vereceğini kaydeden Demiryürek, "Yalnızca bir yeşil alan değil, çocuklarımızın güvenle oynayacağı, gençlerimizin spor yapacağı, ailelerimizin birlikte vakit geçireceği, büyüklerimizin huzurla dinleneceği bir sosyal yaşam merkezi olacaktır. Dadaloğlu Millet Bahçesi, Kaman'da birlik ve beraberlik duygularımızı da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Başta Kaman Belediyesi olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Demiryürek, hayırlı olmasını diledi.

Açılışın ardından Demiryürek ve protokol üyeleri alanda incelemede bulundu.