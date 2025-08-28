Kale Kaymakamı Onur İnce, "Çaya Davetlisiniz Projesi" kapsamında vatandaşlarla buluştu.

Kaymakam İnce, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Malatya Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi tarafından Kale Kaymakamlığı seminer salonunda düzenlenen programda, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

İnce, yaptığı açıklamada, vatandaşlarla bir araya gelmenin önemli olduğunu belirterek, gençlere tavsiyede bulundu.

Programa, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, Kale Belediyesi Gençlik Merkezi sorumlusu Serdar Koca ve vatandaşlar katıldı.