Kale Kaymakamı, Çiftçileri Ziyaret Etti

Kale Kaymakamı Onur İnce, ilçedeki çiftçileri ziyaret etti.

Kaymakam İnce, İlçe Emniyet Amir Vekili Murat Yıldırım, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdullah Akgün ile Kıyıcak, Kumluyazı ve Uzunhüseyin mahallelerinde çiftçilerle buluştu.

İnce, 4 dekar alanda bamya, 10 dekarda taze fasulye, 10 dekarda salatalık ve 3 dekar alanda domates yetiştiren Mustafa Tarin'den bilgi aldı.

???????Kaymakam İnce, daha sonra Kumluyazı Mahallesi'nde Tarım ve Orman Bakanlığınca Çilek Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Projesi kapsamında desteklenen ve 2 dekar alanda çilek yetiştiren Naci Aykut'la bir araya geldi.

Uzunhüseyin Mahallesi'nde 150 arılı kovanı bulunan İsmet Aluç'u ziyaret eden İnce, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, bitkisel ve hayvansal üretim yapan işletmelerin hep yanında olduklarını belirterek, bölgeye uygun gelir getirici faaliyetlerin yaygınlaşmasını desteklediklerini kaydetti.