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Kale'de Çiftçilere Zirai Don Bilgilendirme Toplantısı

Kale'de Çiftçilere Zirai Don Bilgilendirme Toplantısı
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Malatya'nın Kale ilçesinde, zirai don sonrası çiftçilere meyve bahçelerinde yapılması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Kaymakam Onur İnce, çiftçilerin zarar görmemesi için gerekli çalışmaların yapılacağını vurguladı.

Malatya'nın Kale ilçesinde çiftçilere yönelik meyve bahçelerinde zira don sonrası yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kale Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Onur İnce, büyük bir zirai don hadisesiyle karşılaştıklarını söyledi.

Malatya'nın geçim kaynaklarından biri olan kayısının da zirai dondan etkilendiğini aktaran İnce, "Ağaçlar büyük zarar gördü. Bizler kurumlarımızla birlikte çiftçilerimizin yanındayız ve çiftçilerimizin zarar görmemesi için yoğun çalışma içindeyiz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Şevket Fidan da çiftçilere bu süreçte alınması ve uygulanması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdullah Akgün ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Bilal Timur - Güncel
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