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Kalaycılığın Son Ustası Hakkı Demir: Çırak Bulamıyoruz

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Kırşehir'de kalaycılığın son ustası Hakkı Demir, mesleğinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve çırak bulamadığını ifade etti. Ahi Evran'dan miras kalan bu zanaatın korunması için çabalarını sürdürmekte kararlı.

Ahiliğin 32 mesleğinden kalaycılığın son ustası çırak bulamıyor

Kalaycı Hakkı Demir;

"Mesleği yüzyıl öteye taşıyacak kimse yok"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de unutulmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleğinin son ustası Hakkı Demirkalp, mesleğin yok oluşuna tanıklık ettiğini söyleyerek, çırak bulamadığını belirtti.

Ahi Evran-ı Veli'nin 32 meslek gurubundan bir tanesi olan kalaycılığın son temsilcisi olan Demirkalp, kendisinden sonra mesleğini sürdürecek çırak bulamıyor. Zanaatkarlar Çarşısında 20 metrekare dükkanda mesleğini sürdüren Demirkalp, son kalaycı ustasınınsa Kırşehir'de kendisi olduğunu söyledi. Mesleğinin sadece Kırşehir'de değil ülke genelinde son bulmaya başladığını dile getiren Demirkalp, "Elimizdeki imkanları kullanarak mesleğimizi yüzyıl öteye atmak istiyoruz. Dedemizden öğrendiğimiz ve ailemizi geçindirdiğimiz mesleğimizdi" dedi.

İnsanların cam ve porselen ürünlere dönüş yaptığını aktaran Demirkalp, "Bakırın değeri her geçen gün kaybolmaya başladı. İnsanlar kalaylanmış bir kap üzerinde istedikleri yemekleri yiyebilirler fakat kalaylanmamış kaplar zehirlenme etkisi oluşturabilir. Bu nedenle kalaycılık önemli. Çırak bulamıyoruz. Ben mesleğimi dedemden öğrendim ve 20 yıldan fazla kalaycılık yaptım. Mesleğimiz yüzyıl öteye taşınmasını da istemekteyim. İnsanlar, zanaatı para getirisi düşünerek yapmak istemiyor "ifadelerini kullandı.

Kalaycılığın Son Ustası Hakkı Demir: Çırak Bulamıyoruz
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ - Güncel
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