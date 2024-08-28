Üye Girişi
Haberler

Kahverengi Kokarca Mücadelesi Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TARIM ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında 300 bin samuray arısının daha doğaya salınacağını açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, istilacı tür olan kahverengi kokarca ile mücadelenin artarak devam ettiğini belirterek, kahverengi kokarcanın doğal düşmanı olan 300 bin samuray arısının daha doğaya salınacağını açıkladı.

Genel Müdürlük'ten yapılan yazılı açıklamada, "Kahverengi kokarca ile mücadelemiz Bakanlığımızın ilgili genel müdürlükleri, il ve ilçe tarım müdürlükleri, sivil toplum kuruluşları ve üreticilerimizle tam bir iş birliği ile sıkı bir şeklide yürütülmüştür. Bu kapsamda 2023 yılında Kahverengi Kokarca Mücadelesi Eylem Planı hazırlanmış ve 2024'te kahverengi kokarca ile mücadelede seferberlik başlatılmıştır. Çalışmalar kapsamında; başta bu istilacı türün popülasyonunun fazla olduğu 35 ilde 196 ilçede, 1272 teknik personelle çalışmalar yapılmıştır. Yaklaşık 100 bin üreticimize, sektör temsilcilerine ve mücadeleyi kamuoyuna aktarmaları için basın mensuplarına bilgilendirme yapılmıştır. Konuyla ilgili olarak eğitim filmleri hazırlanmış, afiş-liflet-broşürler hazırlanmış ve üreticilere dağıtılmıştır. Kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında biyoteknik mücadele amaçlı tuzaklar ruhsatlandırılmış olup yaklaşık 3 bin tuzak üreticilerimize il müdürlüklerimiz aracılığıyla dağıtılmıştır. Daha çok kışlak alanlarda mücadelesine yoğunlaşılarak yaklaşık 40 bin ev, depo, ahır ve benzeri ilaçlanmıştır. Biyolojik mücadele kapsamında söz konusu illerde kahverengi kokarcanın doğal düşmanı olan yaklaşık 200 bin samuray arısı doğaya salınmıştır" denildi.

'140 BİN ÜNİTEDE İLAÇLAMA YAPILACAK'

Gelecek sezonda da kahverengi kokarca ile mücadelenin artarak devam edeceği belirtilerek, "Bu kapsamda; yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde popülasyonun yoğun olduğu belirlenen yaklaşık 140 bin ünitede ilaçlama yapılacaktır. Bölge genelinde enstitülerimiz tarafından geliştirilen 300 bin samuray arısı doğaya salınacaktır. Kahverengi kokarcayı bahane ederek üreticiden daha düşük fiyatla ürün almaya çalışan tüccar ve manavlar hakkında İlgili Bakanlıklarımızla gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Kahverengi kokarca mücadelesine yönelik çalışmalar hasat sonrasında da ara vermeden devam edilecektir. Bu süreçte üreticilerimizin il, ilçe müdürlüklerimizce yapılan uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Ekonomi Tarım Çevre Doğa Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2023 yılında gelir vergisi rekortmeni kim oldu? Gelir vergisi roketmeni açıklandı mı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Başakşehir- St Patrick's maçı ne zaman? Başakşehir- St. Patrick's maçı saat kaçta, hangi kanalda? A101 AKTÜEL KATALOĞU 29 AĞUSTOS A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 kırtasiye ürünleri geldi mi? "Hayat" filmi Oscar adayı mı? "Hayat" filmi konusu ne, oyuncuları kimler? AHES GYO ne zaman işlem görecek? AHES Gayrimenkul halka arz kaç lot verdi? Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya ne zaman ve nerede evleniyor? Acun Ilıcalı kaç kez evlendi? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 AĞUSTOS: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve diziler var? YÖKDİL ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sonuçları bugün açıklanır mı? ÖSYM sorgulama ekranı! BJK-Lugano UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Lugano maçı TRT 1'de mi, şifresiz mi? Ankara su kesintisi hangi ilçelerde olacak? ASKİ su kesintisi sorgulama! 28 Ağustos Ankara su kesintisi olan yerler neresi? İBB YURT BAŞVURU SONUCU SORGULA: İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? (www.ibb.istanbul) İstanbul su kesintisi sorgulama! 28 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? Masterchef 28 Ağustos yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuru sonuçlarına nereden bakılır? Yurt başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? 27 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'ne kaç takım katılıyor? Resmi Gazete bugün (28 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
title