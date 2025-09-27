Haberler

Kahramanmaraş'ta Yamaç Paraşütü Şenliği Düzenlendi

Kahramanmaraş'ta Yamaç Paraşütü Şenliği Düzenlendi
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen yamaç paraşütü şenliğine, 16 ilden 110 sporcu katıldı. Etkinlikte doğa manzarası eşliğinde uçuşlar gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, şenliğin doğa sporlarına olan ilgiyi artırmak ve ilçenin tanıtımını sağlamak amacıyla yapıldığını belirtti.

Dulkadiroğlu Belediyesi, Kahramanmaraş MAHAVK Yamaç Paraşütü Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe 16 ilden 110 sporcu katıldı.

İlçe merkezindeki Yalnız Ardıç mevkisinden kalkış yapan paraşütçüler, doğa manzarası eşliğinde uçuşlarını tamamladı.

Vatandaşların ilgiyle izlediği etkinlikte bazı sporcular çift kişilik uçuş yaptı.

Bu arada, Gaziantep'ten gelen sporculardan İbrahim Köse, 9 yaşına giren kızı Ecrin'in doğum gününü Kahramanmaraş semalarında kutladı.

Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, burada yaptığı konuşmada, amaçlarının doğa sporlarına ilgiyi artırmak ve ilçenin tanıtımına katkı sağlamak olduğunu belirtti.

İlçenin, doğası, havası ve eşsiz manzarasıyla sadece Kahramanmaraş'ın değil tüm Türkiye'nin gözde mekanlarından olduğunu söyleyen Akpınar, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Şenlik, gün boyu süren uçuşların ardından sona erdi.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
